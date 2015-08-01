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    Чех: «Никогда не думал о том, чтобы стать вратарем»

    Новичок лондонского «Арсенала» Петр Чех вспомнил, как именно он стал вратарем.
    «Я никогда не думал о том, чтобы быть вратарем. Несмотря на то, что я уже играл на этой позиции в хоккее, когда я начал играть в футбол, я был вингером или полузащитником. Иногда в конце тренировки я вставал на ворота чтобы почувствовать разницу между голкипером хоккейным и голкипером футбольным. Но однажды наш вратарь не пришел на игру, и тренер решил поставить меня, потому что по его мнению на тренировках я неплохо справлялся. Я решил встать всего на один матч, но сделал все очень хорошо, поэтому на следующий день меня подозвал тренер вратарей и попросил подумать о смене амплуа. Окончательно все решилось лет в 10, когда я сломал ногу и долго не мог бегать. Тренироваться в воротах мне было значительно проще», – поведал игрок «Арсенала».

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    Источник: Goal.com

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    01.08.2015 18:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19

      kislyi 2 августа 2015, 00:45

      Не было бы счастья, да несчастье помогло)))Молодец Петька!!!

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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 1 августа 2015, 23:02

      Пути Господни неисповедимы)

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      Рейтинг: +10

      s_u_a_r_e_z__(9) > Mr Siberian 2 августа 2015, 10:20

      челси дал вам астака чех полни (л . х)

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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian > s_u_a_r_e_z__(9) 3 августа 2015, 22:11

      Мы тоже много кого дали Челси)

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      Рейтинг: +34

      KARE 1 августа 2015, 20:36

      Я такой инфы досыти начитался--ХОРОШ лукавить,самим не смешно ?????

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      Рейтинг: +16

      NK-creative 1 августа 2015, 19:10

      Как говориться, не было бы счастья, да несчастье помогло!

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