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    Инлер переходит в «Лестер»

    Английский «Лестер», по информации сайта итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. достиг договоренности с «Наполи» о приобретении швейцарского полузащитника Гекхана Инлера. Заплатить за хавбека придется порядка 4-х миллионов евро. Игроку же будет предложен трехлетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.
    В Неаполь Инлер переехал в 2010-м году из «Удинезе».

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    Источник: Gianlucadimarzio

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    01.08.2015 01:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +392

      juventus186 1 августа 2015, 06:06

      Лестер!Вадуц!
      У меня коты дома!:-)
      Danke!

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      Рейтинг: +11

      Linkin_Mark 1 августа 2015, 01:53

      Какой же грамотный трансфер от Лисиц.. красавцы

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