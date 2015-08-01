Инлер переходит в «Лестер»

Английский «Лестер», по информации сайта итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. достиг договоренности с «Наполи» о приобретении швейцарского полузащитника Гекхана Инлера. Заплатить за хавбека придется порядка 4-х миллионов евро. Игроку же будет предложен трехлетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.





В Неаполь Инлер переехал в 2010-м году из «Удинезе». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!