Де Брюйне: «Не знаю, где буду играть в следующем сезоне»

в баварию давай!
Полузащитник «Вольфсбурга» Кевин Де Брюйне не знает в составе какого клуба начет сезон. В услугах футболиста заинтересованы несколько европейских команд.
«Я понятия не имею, где буду играть в очередном сезоне. Посмотрим, как будут развиваться события в переговорных процессах между клубами. Если я сменю клубную прописку, то объясню причины такого шага», - сказал Де Брюйне.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил за бельгийца 72 млн евро, но спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс заявил, что клуб не собирается продавать футболиста.
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