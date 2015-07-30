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    Де Брюйне: «Не знаю, где буду играть в следующем сезоне»

    Полузащитник «Вольфсбурга» Кевин Де Брюйне не знает в составе какого клуба начет сезон. В услугах футболиста заинтересованы несколько европейских команд.

    «Я понятия не имею, где буду играть в очередном сезоне. Посмотрим, как будут развиваться события в переговорных процессах между клубами. Если я сменю клубную прописку, то объясню причины такого шага», - сказал Де Брюйне.
    Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил за бельгийца 72 млн евро, но спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс заявил, что клуб не собирается продавать футболиста.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    30.07.2015 08:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 3 августа 2015, 19:51

      в баварию давай!

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 30 июля 2015, 14:11

      Там же где и прошлый начинал. В Вольфсбурге.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -100

      серИт 30 июля 2015, 12:21

      бомжом будешь рыжим уахахах

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -22

      qasi35 30 июля 2015, 11:03

      я рассылаю спам, я ушел в бан

      0
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