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    Луи ван Гаал: «Возможно, Де Хеа хочет уйти»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал заявил, что голкипер Давид Де Хеа рассчитывает покинуть клуб этим летом и перейти в мадридский «Реал».
    «Мы находимся в ситуации, которая неудобна ни Давиду де Хеа, ни клубу. Возможно, он хочет уйти», — цитирует ван Гала Goal. По информации источника, «Реал» не планирует платить манкунианцам требуемые 40 млн евро за игрока, контракт которого истекает в следующем году.
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    Источник: Goal.com

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    30.07.2015 08:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +593

      112910415 30 июля 2015, 11:45

      сообразил-таки!

      0
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      Рейтинг: -22

      qasi35 30 июля 2015, 11:04

      я рассылаю спам, я ушел в бан

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 30 июля 2015, 10:20

      Возможно?))))

      0
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      Рейтинг: +81

      stavr74 30 июля 2015, 09:24

      угу и еще акишку купите ))

      1
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      Рейтинг: +55

      DarkLight_2000 30 июля 2015, 08:56

      Давно пора отпустить Давида и пожелать ему удачи. Думаю Реал выплатит млн. 30-35 и все будут довольны. Смысл его держать? Он играть не хочет, мыслями уже в Мадриде !!! Тем более что есть кого ставить вместо него.

      1
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > DarkLight_2000 30 июля 2015, 10:56

      Так и будет.

      0
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      Рейтинг: +8

      Diablillo 30 июля 2015, 08:42

      В итоге должны сойтись на 30-ти млн., как мне кажется

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      Рейтинг: +23

      hellyeah 30 июля 2015, 08:23

      Возможно нужно его отпустить ^_^

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