«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Стоунса

«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за защитника «Эвертона» Джона Стоунса. По информации The Guardian, манкунианцы дали понять игроку, что хотели бы видеть его в своем составе, но пока не присылали официальных предложений.

Напомним, ранее «Челси» дважды пытался приобрести Стоунса, однако «Эвертон» оба раза отвечал отказом. «Аристократы» предлагали за 21-летнего игрока 26 млн фунтов, но «ириски» хотят получить не менее 30 млн.

Контракт Стоунса с «Эвертоном» рассчитан ещё на четыре года, сам футболист недавно заявил, что не собирается менять клуб.