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    «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Стоунса

    «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за защитника «Эвертона» Джона Стоунса. По информации The Guardian, манкунианцы дали понять игроку, что хотели бы видеть его в своем составе, но пока не присылали официальных предложений.
    Напомним, ранее «Челси» дважды пытался приобрести Стоунса, однако «Эвертон» оба раза отвечал отказом. «Аристократы» предлагали за 21-летнего игрока 26 млн фунтов, но «ириски» хотят получить не менее 30 млн.
    Контракт Стоунса с «Эвертоном» рассчитан ещё на четыре года, сам футболист недавно заявил, что не собирается менять клуб.
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    Источник: The Guardian

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    30.07.2015 06:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13

      vf123 30 июля 2015, 11:14

      Лично я не понимаю чего хорошего в этом футболисте

      0
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      Рейтинг: +10

      @CoCa@CoLa@ 30 июля 2015, 09:51

      Совершенно обычный английский защитник. Челси его хочет купить только из-за английского паспорта.

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > @CoCa@CoLa@ 30 июля 2015, 10:31

      Скорее всего нового Терри делать с него, если получится.

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 30 июля 2015, 09:27

      Он им не нужен, им нужны игроки которые уже будут играть. Просто набивают цену для Челси.

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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 06:47

      "Наезды" на Эвертон продолжаются...

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