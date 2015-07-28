Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Палермо» хочет усилиться Хоэлем Кэмпбеллом

    Итальянский «Палермо» намерен заполучить нападающего лондонского «Арсенала» Хоэля Кэмпбелла, передает «Спорт-Экспресс». Островитяне хотели бы взять форварда в аренду на сезон, предусмотрев возможность приоритетного выкупа. Представители итальянцев уже находятся на Туманном Альбионе и ведут переговоры с «канонирами».
    Напомним, что вторую часть минувшей кампании костариканец провел в аренде в испанском «Вильярреале».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.07.2015 22:18
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:06

      Классно усилят атаку...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 28 июля 2015, 23:12

      Что и требовалось доказать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +632

      Летчик66 28 июля 2015, 22:58

      Только не в Италию!!! Лучше убиться об стену но попасть либо в Свонси, либо в Саутгемптон!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11