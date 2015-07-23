Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Панюковым интересуется три французских клуба

    Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Панюков находится в сфере интересов трех французских команд. На 20-летнего нападающего претендуют «Ренн», «Монпелье» и «Сент-Этьен». Ясность должна наступить в течении недели.


    В минувшем сезоне Панюков выступал на правах аренды в литовском «Атлантасе», который тренирует Константин Сарсания, и в 15 матчах забил 17 голов. Ранее Панюков защищал цвета московского «Динамо», «Химок», нальчинского «Спартака» и «Балтики».
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.07.2015 19:21
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 23 июля 2015, 21:55

      а так пропал бы в динаме)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +533

      Levadia 23 июля 2015, 19:43

      Хорошая возможность открывается для молодого игрока.
      Глядишь,что-то и получится!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      BDA81 23 июля 2015, 19:33

      Езжай во Францию,хоть футбол увидишь,а не породие.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11