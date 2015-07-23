Стала известна причина смерти Сергея Омельяновича

Стала известна причина внезапной смерти 37-летнего украинского полузащитника Сергея Омельяновича, большую часть своей карьеры проведшего в Бельгии. Бельгийские СМИ сообщают, что экс-игрок, вероятно, скончался в результате алкогольной комы. Прокуратура, правда, эту информацию официально пока не подтвердила, но и не опровергла.







Близкие экс-футболиста обратились к бельгийским футбольным клубам, за которые он выступал, с просьбой выделить средства на его погребение. Омельянович в разные годы выступал за «Шарлеруа», «Тюбиз», «Льеж» и ряд других команд. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!