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    Милнер: «Даже Месси не смог бы заменить в «Ливерпуле» Джеррарда»

    Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер считает, что его нельзя назвать заменой Стивену Джеррарду, который ушел в "Лос-Анджелес Гэлакси". По словам новичка "красных", экс-капитана никто не сможет заменить:

    "Нет ни одного человека на планете, который мог бы заменить Джеррарда, – приводит источник слова Милнера. – Нам придется компенсировать его потерю командой, и я уверен, что это может быть сделано. Каждый должен сделать свою работу как можно лучше. Даже Лионель Месси не сможет заменить Стивена, учитывая, сколько всего он сделал для "Ливерпуля" за эти годы. Он сделал удивительный вклад на поле и за его пределами. Его уход образовал большую пустоту, которая останется незаполненной".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2015 16:29
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +12

      PaRaVoz93 23 июля 2015, 01:45

      При чем тут Месси вообще?, странный этот Милнер, лучше больше бы тренировался и меньше болтал.

      0
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      Рейтинг: +66

      Murad0202 22 июля 2015, 23:46

      Заменить - не заменит, но явно принесет команде больше пользы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      starche 22 июля 2015, 22:31

      Что за сравнение! Игроки совершенно разные по игровому почерку! Cравнивать их - ничего не понимать в футболе!

      0
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      Рейтинг: +16

      футболист в отставке 22 июля 2015, 22:07

      при чём тут Месси? никто никого не заменит,каждый индивидуален.

      1
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 22 июля 2015, 21:39

      Пафосу нагнал)))

      0
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      Рейтинг: +178

      СR7 REAL CR7 22 июля 2015, 21:03

      )))

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      Рейтинг: +178

      СR7 REAL CR7 22 июля 2015, 21:02

      бомбардир отстой!!

      2
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 22 июля 2015, 21:00

      зачем месси приплел

      1
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      Рейтинг: +319

      киэнджин 22 июля 2015, 20:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      еслиб там месси был ливер джеральда бы на второй день забыл бы уже...Просто ливеру больше нечем гордится кроме как джеральдам ..сравнения в стиле тупо--о ахада

      -5
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      Рейтинг: +10

      пророк3 22 июля 2015, 18:46

      А Андрей Сергеевич легко б заменил

      0
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