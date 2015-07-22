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    «Трабзонспор» сделает предложение по Данте

    Турецкий «Трабзонспор» вознамерился пополнить свои ряды бразильским защитником немецкой «Баварии» Данте. Препятствием к трансферу могут послужить лихие финансовые аппетиты футболиста, который желает зарабатывать не меньше 5-и миллионов евро в год.
    Напомним, что ранее нынешний клуб игрока дал понять, что больше не нуждается в его услугах.

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    Источник: fanatik.com.tr

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    22.07.2015 09:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      hotgun7 22 июля 2015, 16:01

      Хороший защитник.

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 22 июля 2015, 14:50

      он точно не хочет уезжать из германии.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Caesar555 22 июля 2015, 10:25

      Пусть уходит.

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      Рейтинг: +10

      Juvenale Kuk Saray St. 22 июля 2015, 09:25

      поскорее бы слить его в другой клуб

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      Рейтинг: +25

      wodota > Juvenale Kuk Saray St. 22 июля 2015, 10:22

      Мечтай,пока можешь.

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