«Трабзонспор» сделает предложение по Данте

Турецкий «Трабзонспор» вознамерился пополнить свои ряды бразильским защитником немецкой «Баварии» Данте. Препятствием к трансферу могут послужить лихие финансовые аппетиты футболиста, который желает зарабатывать не меньше 5-и миллионов евро в год.





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