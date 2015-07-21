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    Лам: «Уход Швайнштайгера не скажется на «Баварии», мы не зависим от одного игрока»

    Защитник «Баварии» Филипп Лам заявил, что стиль мюнхенской команды не изменится в связи с уходом полузащитника Бастиана Швайнштайгера в «Манчестер Юнайтед» нынешним летом.

    «Я не думаю, что мы изменим наш стиль из-за ухода Швайнштайгера. У нас есть свой собственный стиль, и он не зависит от одного-единственного игрока. У нас есть состав, который способен претендовать на самые высокие результаты, мы усилили пару позиций, что и должен делать топ-клуб. Посмотрим, окажется ли наша команда сильнейшей по итогам следующего сезона», - приводит слова Лама источник.

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    Источник: Goal.com

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    21.07.2015 17:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +167

      ХУБУЛ 21 июля 2015, 22:51

      Это что ещё за хрень, куда я попал.

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 21 июля 2015, 21:45

      лучше бы изменили стиль из за ухода хосепы.))

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 21 июля 2015, 19:46

      В Баварии немало классных исполнителей.

      1
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      Рейтинг: +58

      Sergei 063KC 21 июля 2015, 19:27

      Кормить надо лучше было, тогда не ушел бы.

      -2
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      Рейтинг: +664

      Die Roten > Sergei 063KC 21 июля 2015, 21:46

      это что.голодный был на 10 млн в год?))

      0
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      Рейтинг: +533

      Levadia 21 июля 2015, 18:08

      Поживём,увидим.
      Жаль,что свой "до мозга костей" баварец ушёл из команды.(

      2
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      Рейтинг: +882

      spartach091 21 июля 2015, 17:08

      красава Муравей!!!

      1
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