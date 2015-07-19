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    «Лион» продал Яттара в бельгийский клуб

    "Лион" решил расстаться с некогда перспективным игроком Мохамедом Яттара.

    Французский клуб объявил о переходе гвинейского нападающего в состав льежского "Стандарда". За 21-летнего игрока, подписавшего четырехлетний контракт, "Лион" получит около двух миллионов евро.

    Яттара, который ранее в основном играл в аренде, в минувшем сезоне провел за "ткачей" 23 матча и забил 3 гола.
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    Источник: Football

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    19.07.2015 19:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 19 июля 2015, 22:27

      сколько можно повторять

      0
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      Рейтинг: +357

      alik4 19 июля 2015, 21:01

      зачем они с ним так?

      0
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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 19 июля 2015, 21:01

      дешево, и почему наши клубы его не взяли. 2 млн. евро - шибко низкая цена.

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 19 июля 2015, 19:59

      Не рановато ли записали его в неперспективные? Впрочем, это их дело...

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      Рейтинг: +105

      Сашка Охотник 19 июля 2015, 19:51

      в прошлом сезоне он и н'жие постоянно на замену выходили,запомнились мне)

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      Рейтинг: +18

      Мишель Каппель 19 июля 2015, 19:36

      А мы все новости по 100 раз писать будем??? Понабрали новостников...... ПОЗОР!

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Мишель Каппель 19 июля 2015, 19:43

      Школьники, кули!

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