Моуриньо: «Челси» сделал предложение по Стоунсу»

В это время Ван Гал вместо того, чтобы искать хорошего центрального защитника занимается чёрт знает чем.
Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью подтвердил информацию, что лондонцы сделали предложение "Эвертону" по приобретению защитника ливерпульцев Джона Стоунза. Ранее стало известно, что «аристократы» готовы заплатить за игрока 30 млн фунтов, что сделает того самым дорогим английским защитником в истории.
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