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    Моуриньо: «Челси» сделал предложение по Стоунсу»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью подтвердил информацию, что лондонцы сделали предложение "Эвертону" по приобретению защитника ливерпульцев Джона Стоунза. Ранее стало известно, что «аристократы» готовы заплатить за игрока 30 млн фунтов, что сделает того самым дорогим английским защитником в истории.

    «Мы сделали соответствующее предложение, «Эвертон» вправе принять или отклонить его. Теперь дело за Стоунзом и «Эвертоном», но я не хочу говорить о Джоне, потому что он – игрок «Эвертона».
    Мы сделали предложение, потому что нам нравится этот игрок. Если бы не нравился, то не сделали бы. Но мы уважаем «Эвертон», равно как любой клуб, за который выступает интересующий нас игрок. Теперь все в их руках», - сказал Моуринью.

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    Источник: Skysports

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    19.07.2015 06:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 20 июля 2015, 12:47

      В это время Ван Гал вместо того, чтобы искать хорошего центрального защитника занимается чёрт знает чем.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 19 июля 2015, 10:14

      А в ответ – обида от Мартинеса

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 19 июля 2015, 09:53

      Хоть бы не сорвалось...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +865

      ROIS 19 июля 2015, 08:38

      Супер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      jet_set 19 июля 2015, 08:32

      На данный момент Стоунз самый перспективный защитник мира.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 19 июля 2015, 08:31

      всё-таки согласились!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 19 июля 2015, 08:20

      Стоунз англичанин, да ещё и талантище, так что цена в любом случае будет ого-го! Но я думаю, что все равно оно того будет стоить. Хотелось бы в будущем Челси увидеть связку в центре обороны Варан - Зума, но похоже, что сливочные не отпустят Рафаэля, так что Стоунз - Зума тоже хорошо.

      0
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      Рейтинг: +22

      Ruhaaa 19 июля 2015, 07:32

      Талантище этот паренек. Думаю станет кэпом Челси в будущем

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +746

      Челси 23 19 июля 2015, 07:13

      нужно брать этого игрока,он уже играет на уровне лучших защитников мира,а ему всего 21 год.

      1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka > Челси 23 19 июля 2015, 07:32

      ну то что он перспективный это правда

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