«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по Педро

Английский «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время сделает официальное предложение испанской «Барселоне» о покупке игрока каталонцев Педро. В услугах футболиста заинтересован лично главный тренер «красных дьяволов» Луи ван Гаал. За испанца англичанам придется выплатить 30 миллионов евро.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: Ранее появлялась информация, что Педро в своих рядах желает видеть «Челси».С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!