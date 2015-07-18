Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» готовит предложение по Педро

    Английский «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время сделает официальное предложение испанской «Барселоне» о покупке игрока каталонцев Педро. В услугах футболиста заинтересован лично главный тренер «красных дьяволов» Луи ван Гаал. За испанца англичанам придется выплатить 30 миллионов евро.
    Ранее появлялась информация, что Педро в своих рядах желает видеть «Челси».

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2015 01:23
    Рекомендуем
    Комментарии104
    ...
    • ...
      Рейтинг: +55

      This is HSV 23 июля 2015, 06:18

      Во мешок разошелся. Влагал скоро всех скупит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      man_united red 21 июля 2015, 20:24

      чичарито дать шанс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      spartacus333 20 июля 2015, 15:24

      думаю, что педро берут, если это конечно не слухи, вместо ди марии на левый фланг полузащиты. посмтрим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      mr ReDeviL 20 июля 2015, 08:06

      не нужен))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      пенек_2 19 июля 2015, 20:36

      вы все базарные бабы!!!!!хахахахаха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +138

      CatMatros 19 июля 2015, 13:46

      Только не Педро!
      Не нужен ни Педро,ни Кавани.
      Для "МЮ" нужен только Левандовски.Ляказетт хорош,но Лёва более подойдет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 18 июля 2015, 18:41

      Зачем он МЮ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      vivaden 18 июля 2015, 18:30

      только педроввв всяких не хватало, собираем один шлак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 18 июля 2015, 16:34

      Он уже чемпион всего на свете...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +287

      vane4ek 18 июля 2015, 12:14

      За тридцаточку было бы неплохо продать!)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11