Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    "Челси" готов предложить за Витселя 34 млн евро

    "Челси" всерьёз намерен заполучить полузащитника "Зенита" Акселя Витселя. Ранее сообщалось, что владелец клуба Роман Абрамович намерен лично вылететь в Санкт-Петербург и провести переговоры о переходе бельгийца. "Аристократы" намерены заплатить за трансфер 26-летнего футболиста 34 миллиона евро.
    Ранее основным претендентом на Витселя считался "Милан", однако вице-президент клуба Адриано Галлиани ранее сообщил, что итальянцы отказываются от идеи приобретения футболиста.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Sportmediaset

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2015 13:06
    Рекомендуем
    Комментарии173
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      sanya254 18 июля 2015, 17:42

      Витсеоь останется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Гражданиннн 18 июля 2015, 14:23

      Милану вообще не нужен этот шлак. тормозить игру. пусть переходит на автобус.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      gracie 17 июля 2015, 21:15

      Верим в вылет из Зенита помошника по статистике Мауриньо - АВБ, на свою родину в Португалию!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      BeeSer 17 июля 2015, 20:51

      Абраша, такой хитрый...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 17 июля 2015, 09:38

      Цена Хорошая!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      mad_enis 17 июля 2015, 09:14

      Если бы Луиса в ПСЖ не продал - ваще б одни микрофоны играли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 17 июля 2015, 08:10

      Знают кого брать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      Ac Milan Champion 17 июля 2015, 01:40

      Весь зенит не стоит таких денег!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      JediOne > Ac Milan Champion 17 июля 2015, 14:38

      Хах, дороже твоего милана

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      Ac Milan Champion 17 июля 2015, 01:37

      Нам не нуже этот шныр из зенитущки)) шныр как раз игрок челси автобусу он подойдет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 17 июля 2015, 00:43

      а кони-свиньи потешались что его купили дорого!
      а его купили - деньги отбили еще и продать могут за дорого.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11