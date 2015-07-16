Рибери и Роббен не едут с "Баварией" на сбор в Китай

Мюнхенская "Бавария" отправится на сборы в Китай без группы футболистов. В списке отсутствуют Франк Рибери, Арьен Роббен, Ян Киргхофф, Хольгер Бадштубер и Данте.

У голландца есть проблемы с мышцами, с ноги Рибери только недавно сняли гипсовую повязку, а на бразильского защитника, похоже, в команде уже не рассчитывают.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое