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    Рибери и Роббен не едут с "Баварией" на сбор в Китай

    Мюнхенская "Бавария" отправится на сборы в Китай без группы футболистов. В списке отсутствуют Франк Рибери, Арьен Роббен, Ян Киргхофф, Хольгер Бадштубер и Данте.

    У голландца есть проблемы с мышцами, с ноги Рибери только недавно сняли гипсовую повязку, а на бразильского защитника, похоже, в команде уже не рассчитывают.

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    Источник: Kicker.de

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    16.07.2015 12:20
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +319

      киэнджин 19 июля 2015, 20:35

      РОББЕН И РИБЕРИ ЕДУТ ОФОРМЛЯТЬ ПЕНСИЮ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      invite yupi 17 июля 2015, 12:17

      Без Роббена сразу интерес падает на 40%

      1
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      Рейтинг: +106

      Vilent 16 июля 2015, 22:00

      С Рибери то всё понятно. А вот то что Арьен уже перед сезоном сломался, это плохо. Здоровья обоим!

      1
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 16 июля 2015, 21:56

      Удачи в новом сезоне!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      zshrekzs 16 июля 2015, 18:53

      всю медцину разогнал пепка

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +128

      bars64 16 июля 2015, 17:28

      Пусть лечатся как следует.
      В Китае и без них разберутся.

      2
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      Рейтинг: +90

      Vaart23 16 июля 2015, 16:29

      Хорошо бы ещё и без Пепа...

      6
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 > Vaart23 16 июля 2015, 16:51

      Надеюсь, что через год Бавария будет уже без Пепа.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1599

      TheDDS 16 июля 2015, 15:03

      3 трансфера будет и 0 успешных

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +145

      WhiteLuckyBuster 16 июля 2015, 14:08

      или готовятся мощные трансферы

      0
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 16 июля 2015, 13:53

      Жаль что предсезон у Пепа не удался.

      0
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      Рейтинг: +90

      Vaart23 > caravanbashi 16 июля 2015, 16:21

      Как и вся карьера в Баварии...

      5
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