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    "Порту" объявил о переходе Макси Перейры

    "Порту" на своем официальном сайте объявил о переходе защитника "Бенфики" Макси Перейры.

    Срок контракта рассчитан на три года. 31-летний уругваец перешел в "Порту" на правах свободного агента.

    Перейра выступал за "Бенфику" с 2007 года. В минувшем сезоне он провел в составе лиссабонского клуба 42 матча во всех турнирах и забил 5 мячей. Также на счету Перейры 105 матчей за сборную Уругвая.
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    Источник: ФК «Порту»

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    15.07.2015 17:34
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 15 июля 2015, 22:13

      круто)))видно хатят титулы

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      Рейтинг: +122

      timur_zenit_fan 15 июля 2015, 20:54

      никакого уважения к клубам у игроков, решают всё деньги...никогда не поверю, что у него не было предложений.

      0
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      Рейтинг: +32

      Dead Silence 15 июля 2015, 20:50

      Да уж...

      0
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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 15 июля 2015, 20:08

      ,tyabrf ;bdf

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 15 июля 2015, 18:32

      Бесплатно всегда хорошо.

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      Рейтинг: +19

      weunnu 15 июля 2015, 18:25

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      Рейтинг: +533

      Levadia 15 июля 2015, 18:09

      Что это с Бенфикой?

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      Рейтинг: +86

      урфинДжо 15 июля 2015, 18:04

      он оч. стабилен

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      Рейтинг: +76

      Шмавон 15 июля 2015, 17:52

      что за распродажа в Бенфике?

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      Рейтинг: +45

      Forza Milаn 15 июля 2015, 17:44

      Бенфика решила своих лидеров в станы принципиальных соперников отдать. Сначала Жезуш в Спортинг теперь вот Перейра

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