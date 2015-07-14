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    Венгер: "Уровень сыгранности важнее, чем поиск мифического футболиста, который все выиграет"

    Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о трансферной деятельности лондонского клуба.
    "Я не буду полностью закрывать дверь - на тот случай, если мы найдем игрока, который сможет усилить нас. Мы уже усилились. К тому же, я считаю, что часть успеха - это уровень сыгранности. У нас он высок, мне кажется, что у нас есть качественная игра, и мы можем быть очень сильны вместе.
    Нам нужно двигаться вперед вместе. Это важнее, чем поиск мифического футболиста, который будет выигрывать все. Важно, что нам быстро удалось сыграться. Предсезонка - это шанс для тех, кто сидит на скамейке. И это может повлиять на мое решение до закрытия трансферного окна", - сказал тренер.
    Напомним, что в нынешнее трансферное окно "Арсенал" приобрел только голкипера "Челси" Петра Чеха.
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    Источник: Telegraph.co.uk

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    14.07.2015 14:09
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    Комментарии86
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      Рейтинг: +84

      Ле Тиссье 15 июля 2015, 06:37

      Правильно говорит Арсен.
      Сыгранность команды важнее.

      0
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      Рейтинг: +36

      666roza777 15 июля 2015, 01:19

      Если Венгер до конца трансферного окна выполнит эти 2 пункта, то он всех маму сделает в этом году.

      НУЖНЫЙ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ТРАНСФЕР ДЛЯ АРСА - ЭТО НАП!
      (Типа бензема или Руни, да хоть кто-нибудь нормальный)
      - Уелбек на слив!!!

      2-е место ОПОРНИК. (Типо ВИЕРА старого образца или ВИДАЛЯ)
      - Артета, Фламини на слив.

      В защите там целый СУП из защитников.
      Венгер и так их уже скупил кучу, когда пукан чуть не прорвало от травм. Там можно нормально жанглировать по ходу сезона.

      Вратарь (no comments)

      Короче услышьте меня месье ВЕНГЕР!!! А то опять в подушку крокодильими слезами будете плакать.

      1
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      Рейтинг: +69

      Garri98 14 июля 2015, 23:06

      А почему ты не говорил о сыгранности те прошлые годы. Выстрелили один сезон выше своего привычного четвертого места и теперь раздухарился. Просто немного жаба душит за трансферы которые обломались вот и веселит себя и моих болел.

      0
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      Рейтинг: +141

      Rruma 14 июля 2015, 21:47

      пуховик нужнее, чем лапсердак

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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 14 июля 2015, 21:41

      Чех и есть тот мифический футболист. вратарям обычно сыгранность не так важна, т.к. они едины на своей позиции. Чех то и выиграет всё, в личном плане, но вот что будет с Арсом?

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      Рейтинг: +59

      Lil_Nigga 14 июля 2015, 21:01

      как известно, голкипер - пол команды...так что усилился арсенал прилично

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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 14 июля 2015, 19:51

      Венгер один из немногих кто понимает философию футбола.

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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus 14 июля 2015, 19:30

      Просто гайгунерский бухгалтер обломался по поводу Шнайдерлина , теперь нужно немного поплакаться в прессе и купить какого-нибудь мега-талантливого 16-ти летнего француза !

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      Рейтинг: +43

      baltazor 14 июля 2015, 19:19

      Тут он прав, конечно, но еще одного-двух игроков Арсеналу прикупить не мешало бы.

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      Рейтинг: +19

      Знаток_АПЛ 14 июля 2015, 19:11

      С Чехом и если травмы обойдут стороной Арсенал реально сможет побороться за титул.

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