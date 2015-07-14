Венгер: "Уровень сыгранности важнее, чем поиск мифического футболиста, который все выиграет"

Правильно говорит Арсен.
Сыгранность команды важнее.
Правильно говорит Арсен.
Сыгранность команды важнее.
Если Венгер до конца трансферного окна выполнит эти 2 пункта, то он всех маму сделает в этом году.
НУЖНЫЙ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ТРАНСФЕР ДЛЯ АРСА - ЭТО НАП!
(Типа бензема или Руни, да хоть кто-нибудь нормальный)
- Уелбек на слив!!!
2-е место ОПОРНИК. (Типо ВИЕРА старого образца или ВИДАЛЯ)
- Артета, Фламини на слив.
В защите там целый СУП из защитников.
Венгер и так их уже скупил кучу, когда пукан чуть не прорвало от травм. Там можно нормально жанглировать по ходу сезона.
Вратарь (no comments)
Короче услышьте меня месье ВЕНГЕР!!! А то опять в подушку крокодильими слезами будете плакать.
пуховик нужнее, чем лапсердак
Чех и есть тот мифический футболист. вратарям обычно сыгранность не так важна, т.к. они едины на своей позиции. Чех то и выиграет всё, в личном плане, но вот что будет с Арсом?
как известно, голкипер - пол команды...так что усилился арсенал прилично
Венгер один из немногих кто понимает философию футбола.
Просто гайгунерский бухгалтер обломался по поводу Шнайдерлина , теперь нужно немного поплакаться в прессе и купить какого-нибудь мега-талантливого 16-ти летнего француза !
Тут он прав, конечно, но еще одного-двух игроков Арсеналу прикупить не мешало бы.
С Чехом и если травмы обойдут стороной Арсенал реально сможет побороться за титул.