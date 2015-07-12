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    Давид Силва: "Англичанам стоит перестать играть в декабре"

    Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва рассказал о том, как он видит ситуацию с неудачным выступлением сборной Англии на крупных турнирах.

    "Сборная Англии – очень хорошая команда. Она может снова стать великой. Со сборной Испании на протяжении многих лет происходило то же самое – мы не выигрывали турниры. Но это осталось позади. Возможно, англичанам стоит перестать играть в декабре. Это было бы идеальным вариантом", - сказал Силва.

    Напомним, Давид Силва выступает в чемпионате Англии в составе "Манчестер Сити" и регулярно вызывается в сборную Испанию.

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    Источник: Telegraph.co.uk

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    12.07.2015 15:14
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 12 июля 2015, 22:49

      Да ладно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 12 июля 2015, 21:11

      Странно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 12 июля 2015, 20:21

      не надо ничего менять.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      ФорвардЪ 12 июля 2015, 19:52

      и какая связь между сборной и играми в декабре?

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 19:46

      Они были великими?..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 12 июля 2015, 19:44

      может коротышкам испанцам стоит перестать советовать англичанам когда им играть?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Mister Ipkins 12 июля 2015, 17:52

      а может просто перестать играть?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      Erik15 12 июля 2015, 17:35

      Наша сборная,уже не знает как начать,а англикосы как победить...

      1
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 12 июля 2015, 17:27

      Это все на уровне предположений! Да к тому же старый добрый Боксинг Дэй как то не хочется отменять.. Этой традиции уже немало лет все таки)

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      Рейтинг: +200

      dzvinka > alessios1990 12 июля 2015, 20:16

      это не только традиции - это вопрос огромнейшего бабла)) там продаются билеты, акции разные, продажи сопутствующих товаров.. целый бизнес у них в декабре с футболом в районе рождества

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > dzvinka 13 июля 2015, 06:57

      Все верно сказал!

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      Рейтинг: +185

      Bobus 12 июля 2015, 17:22

      Рождественский и новогодний график матчей АПЛ англичанам намного важнее проблем сборной

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