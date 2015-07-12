Давид Силва: "Англичанам стоит перестать играть в декабре"

Да ладно!
Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва рассказал о том, как он видит ситуацию с неудачным выступлением сборной Англии на крупных турнирах.
"Сборная Англии – очень хорошая команда. Она может снова стать великой. Со сборной Испании на протяжении многих лет происходило то же самое – мы не выигрывали турниры. Но это осталось позади. Возможно, англичанам стоит перестать играть в декабре. Это было бы идеальным вариантом", - сказал Силва.
Напомним, Давид Силва выступает в чемпионате Англии в составе "Манчестер Сити" и регулярно вызывается в сборную Испанию.
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"Сборная Англии – очень хорошая команда. Она может снова стать великой. Со сборной Испании на протяжении многих лет происходило то же самое – мы не выигрывали турниры. Но это осталось позади. Возможно, англичанам стоит перестать играть в декабре. Это было бы идеальным вариантом", - сказал Силва.
Напомним, Давид Силва выступает в чемпионате Англии в составе "Манчестер Сити" и регулярно вызывается в сборную Испанию.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.