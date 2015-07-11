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    "Рома" намерена приобрести Ван дер Вила

    "Рома" проявляет интерес к защитнику "Пари Сен-Жермен" Грегори Ван дер Вилу, сообщает Sportitalia. Представители римского клуба уже сообщили о намерении приобрести 27-летнего футболиста французам. Действующее соглашение голландца рассчитано до конца следующего сезона.

    В минувшем сезоне Ван дер Вил провел в составе парижан 41 матч, забил один и сделал две результативные передачи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 09:13
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