"Вест Хэм" может не выкупить Сонга из-за его травмы

Английский "Вест Хэм", ранее достигнувший с "Барселоной" договоренности о выкупе прав на камерунского полузащитника Александра Сонга, может изменить свое решение. Виной тому травма, обнаружившаяся у футболиста. Из-за нее Сонгу придется три месяца пробыть вне игры.



Отметим, что интерес к игроку также выказывают "Челси" и "Манчестер Сити". Сам же Сонг желает остаться "молотобойцем".



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