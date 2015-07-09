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    "Вест Хэм" может не выкупить Сонга из-за его травмы

    Английский "Вест Хэм", ранее достигнувший с "Барселоной" договоренности о выкупе прав на камерунского полузащитника Александра Сонга, может изменить свое решение. Виной тому травма, обнаружившаяся у футболиста. Из-за нее Сонгу придется три месяца пробыть вне игры.

    Отметим, что интерес к игроку также выказывают "Челси" и "Манчестер Сити". Сам же Сонг желает остаться "молотобойцем".

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    Источник: Daily Mail

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    09.07.2015 08:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 17:38

      Молотом задели...

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      Рейтинг: +471

      Bonnucci 9 июля 2015, 13:52

      Лучше оставить Сонга!

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 9 июля 2015, 11:38

      хорошо

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      Рейтинг: +223

      DXTK 9 июля 2015, 09:13

      А я убежден что он еще пригодиться, зря они так реагируют. Если бы каждый футболист получив травму был бы не интересен клубу то в футболе появилось больше бы молодых физруков-тренеров. К Б.Роджерсу это не относится.

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 9 июля 2015, 08:51

      Хромая лошадь никому не нужна.

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      Рейтинг: +186

      Juventus21 9 июля 2015, 08:46

      Лучше вернуть Сонга и на сэкономленные деньги приобрести у Юве Огбонну. У парня никаких травм, сыграл более 25 матчей, если считать все турниры. Уверен, он быстро там освоится.

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