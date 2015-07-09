Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    "Антальяспор" хочет подписать Виктора Вальдеса

    Вратарь английского "Манчестер Юнайтед" Виктор Вальдес может пополнить стан турецкого "Антальяспора". Частично эту информацию подтвердил президент клуба Гюльтекин Генджер, сказавший, что его команда усилится еще одним бывшим футболистом "Барселоны". Первым из них, напомним, стал Самуэль Это'О.

    В минувшем сезоне АПЛ испанец провел два матча и пропустил однажды.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.07.2015 06:32
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +236

      Igo0rek 9 июля 2015, 17:19

      Турция весь списанный хлам подбирает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 16:27

      Вальдес стал гастролером...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      YRunner 9 июля 2015, 12:11

      У МУ всех вратарей скоро раздербанят, Галя сам что ли в рамку встанет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      lonpresleytrent 9 июля 2015, 12:00

      [b][url=http://ru.[ссылки запрещены, читайте правила]]Montblanc Montblanc ручки
      Montblanc ручки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      lonpresleytrent 9 июля 2015, 11:59

      [b][url=http://ru.[ссылки запрещены, читайте правила]]Moncler Moncler куртки
      Moncler куртки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 9 июля 2015, 11:33

      хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      illiano 9 июля 2015, 10:17

      что антальяспор собирает все отходы от барсы???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      Lugo-Chelsea 9 июля 2015, 09:00

      Никак не могу понять ,чем это Де Хея лучше Вальдеса?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > Lugo-Chelsea 9 июля 2015, 16:25

      Вальдес никакой. А больше ни чем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus 9 июля 2015, 08:14

      Хорошая новость ! Вальдес - испанский Бартез , а МЮ нужен стабильный и надежный вратарь !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +471

      Bonnucci > Виталик ManUtd Rus 9 июля 2015, 11:47

      Тоисть по твоему Вальдес не стабилен?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11