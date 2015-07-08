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    Хуммельс хочет остаться в "Боруссии"

    Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс заявил, что этим летом клуб не покинет, несмотря на интерес со стороны "Манчестер Юнайтед". Однако пока остается неясным, разделяет ли такое желание нынешний клуб немца, который может выручить солидную сумму денег за футболиста.

    "Не собираюсь переходить никуда в это трансферное окно. Большая честь, когда тобой заинтересованы топ-клубы, а среди них есть "МЮ". Тем не менее, я решил, что останусь в Дортмунде", - сказал Хуммельс.

    В минувшем сезоне Бундеслиги защитник провел 24 игры.

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    Источник: The Guardian

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    08.07.2015 16:27
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 9 июля 2015, 19:06

      Лидер остался со "Шмелями" не то что продажные Гетце и Левандовски!

      0
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      Рейтинг: +19

      Sofit 9 июля 2015, 14:21

      Таити, Таити... нас и здесь не плохо кормят)))

      0
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      Рейтинг: +121

      weinmar 9 июля 2015, 12:16

      Похвально конечно! Но что это на них дух патриотизма вдруг напал? Ройс, Гюндоган, теперь Хуммельс

      0
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      Рейтинг: +686

      старина 9 июля 2015, 11:39

      Спасибо Матс ,что остался.Хотя инфа и правда немного устарела.У Хумма сейчас медовый месяц и врядли он куда то дернется уходить

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 07:26

      Хуммельс нужен Боруссии, молодец.

      0
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      Рейтинг: +662

      Triem 8 июля 2015, 21:08

      Красава!

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 8 июля 2015, 20:11

      Правильны выбор !

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      Рейтинг: +12

      uvuamu 8 июля 2015, 18:44


      Недавно попробовал одну штуку, после которой моя сексуальная жизнь кардинально изменилась к лучшему.Вот об этом уже и здесь пишут -- http://maximblog.gu.ma

      0
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      Рейтинг: +57

      hejabvb 8 июля 2015, 18:31

      После ЧМ невероятно сдал, надеюсь наберет снова обороты, лично для меня был лучшим ЦЗ в мире, пока не начался новый сезон.

      2
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      Рейтинг: +106

      Romchik1989 8 июля 2015, 18:07

      А МЮ Топ клуб???

      0
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