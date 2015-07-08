Стерлинг не желает играть под руководством Роджерса

Стали известны некоторые подробности конфликта полузащитника "Ливерпуля" Рахима Стерлинга со своим нынешним клубом. Как сообщается, накануне футболист провел встречу с главным тренером Бренданом Роджерсом, который убеждал игрока остаться в команде и обещал угодить любым финансовым аппетитам Стерлинга. Однако тот заявил, что дело не в деньгах, а он просто не хочет выступать под руководством Роджерса.



Сегодня Стерлинг не явился на утреннюю тренировку "Ливерпуля" и отказался ехать с клубом в азиатское турне. Несмотря на это, рулевой "красных" не намерен давать согласие на продажу Стерлинга.



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