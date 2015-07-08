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    Стерлинг не желает играть под руководством Роджерса

    Стали известны некоторые подробности конфликта полузащитника "Ливерпуля" Рахима Стерлинга со своим нынешним клубом. Как сообщается, накануне футболист провел встречу с главным тренером Бренданом Роджерсом, который убеждал игрока остаться в команде и обещал угодить любым финансовым аппетитам Стерлинга. Однако тот заявил, что дело не в деньгах, а он просто не хочет выступать под руководством Роджерса.

    Сегодня Стерлинг не явился на утреннюю тренировку "Ливерпуля" и отказался ехать с клубом в азиатское турне. Несмотря на это, рулевой "красных" не намерен давать согласие на продажу Стерлинга.

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    Источник: Skysports

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    08.07.2015 15:20
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    Комментарии70
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      Рейтинг: +25

      Ливерпуль 2014 9 июля 2015, 14:13

      Это истинное свинство, вырасти при тренере из молодежки - в основу и стать (в том числе благодаря похвалам тренера)достойным игроком, а потом его же хаять не знаю нужен ли он после этого кому-то

      0
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      Рейтинг: +392

      juventus186 9 июля 2015, 09:07

      В общем парень ясно дал понять, что вязнуть в трясине он не собирается, Роджерсу по-хорошему уйти надо - еще один провальный сезон ему фанаты не простят!!!
      Может и человек он неплохой, но только не для Ливерпуля.....

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 07:16

      Мало ли что хочет игрок, в дубль его, чтобы понял что к чему.

      0
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      Рейтинг: +58

      Wh_Rabbit 8 июля 2015, 22:42

      Да их обоих пора выдвигать оттуда нахрен

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      Рейтинг: +40

      Gannibal45 8 июля 2015, 21:07

      если бы не Брендан возможно он до сих пор полировал скамейку, надеюсь его продадут в ближайшее время

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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus 8 июля 2015, 19:56

      От физручины ротжерса тут ничего не зависит , начальники цеха просто хотят за бегунка побольше денег . Ну а стерлинг знатно унижает ливерку )))

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      Рейтинг: +95

      Apxangel > Виталик ManUtd Rus 8 июля 2015, 20:46

      "...футболист провел встречу с главным тренером Бренданом Роджерсом, который убеждал игрока остаться в команде и обещал угодить любым финансовым аппетитам Стерлинга. Однако тот заявил, что дело не в деньгах, а он просто не хочет выступать под руководством Роджерса."

      И где он унижает клуб? Ты, походу, отморозил даже спинной мозг... Малыш, ложись спать, завтра в садик... Кстати- Де Хеа почти в Реале, начинай плакать... Show must go on...

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      Рейтинг: +16

      green1999 > Apxangel 9 июля 2015, 20:30

      сыпится твой реал по швам.

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      Рейтинг: +404

      flirt 8 июля 2015, 18:58

      красавчик, он просто герой.. В днищенском клубе который не может даже амбиции проявить - так и надо.. Следом Коутиньо и Старридж

      Вышли раз в десятилетие в ЛЧ и облажались

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 8 июля 2015, 18:43

      вот так вот отплатил тому, кто его начал ставить в состав и доверять играть несмотря на транжирство моментов.

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      Рейтинг: +24

      SarmatMUFC 8 июля 2015, 18:39

      Ай-ай-аи.негодник.как можно отказаться играть под руководством великого тренера?

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      Рейтинг: +593

      112910415 8 июля 2015, 18:26

      жизнь его научит хорошим манерам...а пока расставаться надо без печали!

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