"Челси" предложил 11 миллионов фунтов за аренду "Уэмбли"

Лондонский клуб "Челси" предложил платить 11 миллионов фунтов в год за аренду стадиона "Уэмбли" для домашних матчей команды во время реконструкции "Стэмфорд Бридж".



"Синие" планируют использовать арену в 2017-2020 годах. По сообщению источника, "Челси" предложил на три миллиона больше, чем "Тоттенхэм", которому также потребуется арена для проведения домашних матчей на этот период, во время которого будет строиться новый стадион "шпор".



Однако ни одна команда не имеет права пользоваться всеми трибунами 90-тысячного стадиона "Уэмбли" из-за ограничения, связанного с большим количеством мероприятий, проводимых на легендарной арене. Предполагается, что во время футбольных матчей будет перекрываться верхний ярус, чтобы посещаемость игр не превышала 51 тысячи человек.



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