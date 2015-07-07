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    "Челси" предложил 11 миллионов фунтов за аренду "Уэмбли"

    Лондонский клуб "Челси" предложил платить 11 миллионов фунтов в год за аренду стадиона "Уэмбли" для домашних матчей команды во время реконструкции "Стэмфорд Бридж".

    "Синие" планируют использовать арену в 2017-2020 годах. По сообщению источника, "Челси" предложил на три миллиона больше, чем "Тоттенхэм", которому также потребуется арена для проведения домашних матчей на этот период, во время которого будет строиться новый стадион "шпор".

    Однако ни одна команда не имеет права пользоваться всеми трибунами 90-тысячного стадиона "Уэмбли" из-за ограничения, связанного с большим количеством мероприятий, проводимых на легендарной арене. Предполагается, что во время футбольных матчей будет перекрываться верхний ярус, чтобы посещаемость игр не превышала 51 тысячи человек.

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    Источник: Р-Спорт

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    07.07.2015 12:47
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    Комментарии77
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      Рейтинг: +12

      bazza 8 июля 2015, 20:30

      уважаемые родители, заберите пожалуйста у ваших детей электронные устройства, а то после такой пурги челси не сдадут в аренду стадион.

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      Рейтинг: +410

      nnbb199O 8 июля 2015, 08:29

      Никто их не пустит на Уэмбли

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 7 июля 2015, 20:36

      Кто больше

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      Рейтинг: +148

      alexov222 > ЮЗИК 7 июля 2015, 22:23

      наверное единственный адекватный комент на этой ветке) лажа с самого поста-легендарный стадион..от легендарного уэмбли давно ничего не осталось,стадион новый,полностью коммерческий...и в пендоский футбол там играют,и певички всякие голосят. на днях, кстати, AC/DC отметился. будет так ,как ты сказал...а то -короли лондона) у этих "королей" в самом лондоне,болел наверное даже меньше, чем у вест хэма,а в англии их мягко говоря вообще недолюбливают

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 7 июля 2015, 20:00

      А кому стадион принадлежит то?

      0
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      Рейтинг: +145

      WhiteLuckyBuster 7 июля 2015, 15:52

      играть на такой легенда огромная честь

      0
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      Рейтинг: +97

      Zen-Aky 7 июля 2015, 15:42

      Было бы неплохо если имен о Челси выиграет этот спор с ТТХ играть на "Уэмбли".Челси заслуживает этого больше всех единственная команда из Лондонских которая брала ЛЧ.

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      Рейтинг: +15

      Парвиз070 > Zen-Aky 8 июля 2015, 08:34

      и по этому они должны играть в Уэмбли?? ппц с логикой у тебя проблемы чувак!! выздоравливай(v)

      2
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 7 июля 2015, 15:38

      В Лондоне больше классных арен, чем в России и Украине вместе взятых.

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      Рейтинг: +475

      Это_же_Энфилд 7 июля 2015, 15:21

      Самый большой стадион в Англии.

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      Рейтинг: +22

      stelsy 7 июля 2015, 14:36

      Короли Лондона будут играть на Уэмбли

      2
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      Рейтинг: +410

      nnbb199O 7 июля 2015, 14:30

      бомжыы )))

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      Рейтинг: +22

      stelsy > nnbb199O 7 июля 2015, 14:37

      Это вы нищие ананиры. Пользуетесь отбросами. Даже воротчика своего нет. ))

      3
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      Рейтинг: +632

      Летчик66 > stelsy 7 июля 2015, 14:43

      Есть, и пока Оспина не продан, рано говорить о Петре Чехе, как об основном вратаре.

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      Рейтинг: +410

      nnbb199O > stelsy 7 июля 2015, 14:46

      Тоист Чех для тебя от бросок?? мдаа.. истинный лицо члeнсюкa.. проходи мимо глорик

      3
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > nnbb199O 7 июля 2015, 14:51

      Сами недавно строили стадион...что за дибилное злорадство?

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      Рейтинг: +20

      Рами06 > dimagas1 7 июля 2015, 16:08

      играя на своем строили свой!!! за что спор не могу понять ))

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      Рейтинг: +151

      London-Is-Blue > nnbb199O 7 июля 2015, 16:37

      Бомжи трофейные это вы!

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      Рейтинг: +1941

      Таганский > nnbb199O 7 июля 2015, 21:15

      Ты для начала писать научись, умник, а только после этого давай какие-либо рекомендации другим.. Я понятно объясняю??

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      Рейтинг: +410

      nnbb199O > Таганский 7 июля 2015, 22:03

      тоже мне умник нашелся, не твое дело, проходи мимо

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      Рейтинг: +1941

      Таганский > nnbb199O 7 июля 2015, 22:15

      Да я-то пройду - ты на месте не тормозни..

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      Рейтинг: +410

      nnbb199O > Таганский 8 июля 2015, 06:14

      пффф... пустозвон ты однако

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