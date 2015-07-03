"Манчестер Сити" готов отдать за Погба 100 млн. евро

"Манчестер Сити" вновь включился в борьбу за французского полузащитника "Ювентуса" Поля Погба. После отказа туринцев продать футболиста "Барселоне" за 80 млн. евро англичане предложили на 20 млн. евро больше.



Напомним, в это межсезонье "горожане" хорошо разгрузили свою зарплатную ведомость, расставшись с пятью футболистами и заработав при этом на трансферах.





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