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    "Манчестер Сити" готов отдать за Погба 100 млн. евро

    "Манчестер Сити" вновь включился в борьбу за французского полузащитника "Ювентуса" Поля Погба. После отказа туринцев продать футболиста "Барселоне" за 80 млн. евро англичане предложили на 20 млн. евро больше.

    Напомним, в это межсезонье "горожане" хорошо разгрузили свою зарплатную ведомость, расставшись с пятью футболистами и заработав при этом на трансферах.

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    Источник: Sports.ru

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    03.07.2015 13:28
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    Комментарии119
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      Рейтинг: +19

      sk1nface 9 июля 2015, 21:43

      Цену неплохо набивают,что сказать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Chak-Norris 4 июля 2015, 20:20

      Пусть простят меня ЭСТЕТЫ: ниУя-се сказал я-се, ИХ МАТЬ 100 ЛЯМОВ,ТРЫНДЕЦ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 08:55

      Ставки повышаются...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 05:55

      Старая синьора подумает...

      0
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      Рейтинг: +1599

      TheDDS 4 июля 2015, 00:41

      Я почему-то не удивлен такому предложению

      0
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      Рейтинг: +20

      ДОБРЫЙ ЖУК 3 июля 2015, 21:50

      Юве знает цену за него , что тут писать еще

      0
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      Рейтинг: +260

      Воин трои 3 июля 2015, 21:30

      Зачем:(( ну почему так бестолково тратить деньги

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 3 июля 2015, 20:43

      Шальные деньги.

      0
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      Рейтинг: +256

      Arhive 3 июля 2015, 20:31

      утка не утка посмотрим!

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      Рейтинг: +126

      Antonio BarcaMan 3 июля 2015, 20:26

      Капец. Настоящая деградация футбола.

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