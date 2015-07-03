"Челси" интересен игрок "Штутгарта" Рюдигер

Агент полузащитника "Штутгарта" Антонио Рюдигера Сахр Сенези заявил, что его клиент находится в сфере интересов лондонского "Челси" и "Вольфсбурга".



"Мне известно, что и "Челси", и "Вольфсбург" всерьез заинтересованы в Рюдигере. Но на данный момент приоритетом для него является Германия", - сказал Сенези.



В прошлом сезоне Бундеслиги футболист провел 19 матчей.



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