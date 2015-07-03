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    "Челси" интересен игрок "Штутгарта" Рюдигер

    Агент полузащитника "Штутгарта" Антонио Рюдигера Сахр Сенези заявил, что его клиент находится в сфере интересов лондонского "Челси" и "Вольфсбурга".

    "Мне известно, что и "Челси", и "Вольфсбург" всерьез заинтересованы в Рюдигере. Но на данный момент приоритетом для него является Германия", - сказал Сенези.

    В прошлом сезоне Бундеслиги футболист провел 19 матчей.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2015 01:40
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 15:46

      Приоритетное направление...

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      Рейтинг: +46

      Bayerische Fan 3 июля 2015, 17:08

      Рюдигер защитник.:)

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 15:40

      Хорошего хавбека хотят подписать.

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 3 июля 2015, 11:04

      в челси куда.там с своими не знают что делать.по каким еще арендам поместить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1197

      George-CFC 3 июля 2015, 09:37

      Пффф, ваще-то Рюдигер защитник...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      Сочинский 3 июля 2015, 09:29

      А он разве не защитник??

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > Сочинский 3 июля 2015, 11:09

      У Лёва в центре защиты играет...

      1
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      Рейтинг: +46

      Bayerische Fan > Павлюченко 13 3 июля 2015, 17:09

      У Лёва и справа в защите играл.

      0
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      Рейтинг: +11

      bаrmаley > Bayerische Fan 3 июля 2015, 19:50

      У него и Лам полузащитник.

      0
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      Рейтинг: +81

      Aymir 3 июля 2015, 06:40

      интересен для перепродажи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 3 июля 2015, 06:16

      значит Вольфсбург!

      2
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      Рейтинг: +256

      Arhive 3 июля 2015, 05:12

      интересное сочетание в имени старо варяжская фамилия, что то арабское и греческое тут же.

      1
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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 3 июля 2015, 02:16

      Странный выбор.

      Рюдигер средненький защитник. Да в физике он прекрасен...но чтение игры и отбор на слабом уровне. На перспективу есть защитники и более хорошие.

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