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    "Гамбург" выкупил Холтби у "Тоттенхэма"

    Полузащитник "Тоттенхэма" Льюис Холтби останется в "Гамбурге", за который играл на правах аренды в прошлом сезоне. Немецкий клуб окончательно выкупил права на игрока за 6,5 миллионов евро. Контракт рассчитан на три года.

    24-летний футболист перешел в "Тоттенхэм" в января 2013 года, проведя за лондонский клуб 41 матч.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.07.2015 18:18
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 2 июля 2015, 10:48

      если в гамбурге ничего не измениться.то через год холтби не будет там.

      0
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      Рейтинг: +39

      ZeuSS > Die Roten 2 июля 2015, 14:03

      У Гамбурга осталось 3.5 миллионов на покупки,я даже не знаю кого можно купить за эти деньги чтобы хоть что-то изменить

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      Рейтинг: +664

      Die Roten > ZeuSS 3 июля 2015, 10:54

      очень мало

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      Рейтинг: +134

      cannongun 2 июля 2015, 09:42

      спасибо и успехов!

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      Рейтинг: +85

      Он-моя жизнь 1 июля 2015, 22:54

      Хьайваны,как такого игрока можно было продавать?????? Слов нет,бесит уже

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      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 20:40

      Нашел себя парень...

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      Рейтинг: +148

      alexov222 1 июля 2015, 20:39

      он мне нравился своим желанием играть,одного желания оказалось мало. в гамбурге он тоже вроде частенько на скамейке сидел

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      Рейтинг: +134

      cannongun > alexov222 2 июля 2015, 09:43

      да, у него желания много, а выхлоп...порой ниачом)))

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      Рейтинг: +90

      Vaart23 1 июля 2015, 20:35

      Удачи ему!

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      Ответить
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 1 июля 2015, 20:25

      Германия > Англия

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      Рейтинг: +39

      ZeuSS 1 июля 2015, 19:24

      Отлично

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      Рейтинг: +40

      Gannibal45 1 июля 2015, 19:13

      такие надежды подавал до перехода к Шпорам

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      Рейтинг: +134

      cannongun > Gannibal45 2 июля 2015, 09:44

      и..??? ну развей свою мысль)

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      Рейтинг: +40

      Gannibal45 > cannongun 3 июля 2015, 00:25

      ничего особенного, просто жаль что не получилось, а теперь и в Гамбурге не фонтанит вроде

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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 1 июля 2015, 19:06

      Гамбург как то жидко для лысого!

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