"Гамбург" выкупил Холтби у "Тоттенхэма"

Полузащитник "Тоттенхэма" Льюис Холтби останется в "Гамбурге", за который играл на правах аренды в прошлом сезоне. Немецкий клуб окончательно выкупил права на игрока за 6,5 миллионов евро. Контракт рассчитан на три года.



24-летний футболист перешел в "Тоттенхэм" в января 2013 года, проведя за лондонский клуб 41 матч.



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