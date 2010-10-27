Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Юрген Цибергер

    Тренер
    Имя Юрген
    Фамилия Цибергер
    Гражданство Германия
    Дата рождения 25 марта 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Алемания 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.10.2010 Алемания 2 : 1 Майнц
    22.12.2010 Алемания 1(5) : 1(3) Айнтрахт
    26.01.2011 Алемания 0 : 4 Бавария
    • Читайте нас: 
    11