Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Юрген Цибергер - статистика

    Тренер
    Имя Юрген
    Фамилия Цибергер
    Гражданство Германия
    Дата рождения 25 марта 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Алемания 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.10.2010 Алемания 2 : 1 Майнц
    22.12.2010 Алемания 1(5) : 1(3) Айнтрахт
    26.01.2011 Алемания 0 : 4 Бавария
    • Читайте нас: 