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    Тео Бос - статистика

    Тренер
    Имя Тео
    Фамилия Бос
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 5 октября 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Витесс 2 1 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.07.2012 Локомотив 4 : 4 Витесс
    26.07.2012 Витесс 3 : 1 Локомотив
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