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    Ладислав Шкорпил

    Тренер
    Имя Ладислав
    Фамилия Шкорпил
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 6 июня 1945
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Слован 4 3 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.07.2009 Вадуц 0 : 1 Слован
    06.08.2009 Слован 2 : 0 Вадуц
    20.08.2009 Динамо 0 : 2 Слован
    27.08.2009 Слован 0 : 3 Динамо
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