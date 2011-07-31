Ян Кулеманс - статистика
Тренер
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Кулеманс
|Гражданство
|Бельгия
|Дата рождения
|28 февраля 1957
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Кулеманс
|Гражданство
|Бельгия
|Дата рождения
|28 февраля 1957
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Вестерло
|30
|5
|20
|5
|Дата
|Матч
|31.07.2011
|Брюгге
|5 : 0
|Вестерло
|07.08.2011
|Вестерло
|0 : 0
|Кортрейк
|20.08.2011
|Вестерло
|2 : 3
|Гент
|27.08.2011
|Вестерло
|1 : 3
|Серкль Брюгге
|10.09.2011
|Стандард
|1 : 0
|Вестерло
|17.09.2011
|Вестерло
|2 : 0
|Сент-Труйден
|24.09.2011
|Льерс
|0 : 0
|Вестерло
|01.10.2011
|Вестерло
|1 : 1
|Зюлте-Варегем
|15.10.2011
|Оуд-Хеверли
|1 : 1
|Вестерло
|23.10.2011
|Вестерло
|1 : 2
|Андерлехт
|29.10.2011
|Мехелен
|1 : 0
|Вестерло
|05.11.2011
|Вестерло
|2 : 4
|Локерен
|19.11.2011
|Генк
|3 : 0
|Вестерло
|26.11.2011
|Вестерло
|2 : 1
|Монс
|03.12.2011
|Вестерло
|0 : 1
|Брюгге
|10.12.2011
|Кортрейк
|1 : 0
|Вестерло
|26.12.2011
|Гент
|3 : 1
|Вестерло
|14.01.2012
|Серкль Брюгге
|3 : 1
|Вестерло
|22.01.2012
|Вестерло
|0 : 0
|Стандард
|25.01.2012
|Сент-Труйден
|0 : 3
|Вестерло
|28.01.2012
|Вестерло
|0 : 2
|Льерс
|04.02.2012
|Зюлте-Варегем
|3 : 1
|Вестерло
|11.02.2012
|Вестерло
|1 : 3
|Оуд-Хеверли
|19.02.2012
|Андерлехт
|3 : 1
|Вестерло
|25.02.2012
|Вестерло
|1 : 3
|Мехелен
|03.03.2012
|Локерен
|4 : 0
|Вестерло
|18.03.2012
|Вестерло
|3 : 2
|Генк
|21.03.2012
|Монс
|2 : 1
|Вестерло