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    Ян Кулеманс - статистика

    Тренер
    Имя Ян
    Фамилия Кулеманс
    Гражданство Бельгия
    Дата рождения 28 февраля 1957
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Вестерло 30 5 20 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    31.07.2011 Брюгге 5 : 0 Вестерло
    07.08.2011 Вестерло 0 : 0 Кортрейк
    20.08.2011 Вестерло 2 : 3 Гент
    27.08.2011 Вестерло 1 : 3 Серкль Брюгге
    10.09.2011 Стандард 1 : 0 Вестерло
    17.09.2011 Вестерло 2 : 0 Сент-Труйден
    24.09.2011 Льерс 0 : 0 Вестерло
    01.10.2011 Вестерло 1 : 1 Зюлте-Варегем
    15.10.2011 Оуд-Хеверли 1 : 1 Вестерло
    23.10.2011 Вестерло 1 : 2 Андерлехт
    29.10.2011 Мехелен 1 : 0 Вестерло
    05.11.2011 Вестерло 2 : 4 Локерен
    19.11.2011 Генк 3 : 0 Вестерло
    26.11.2011 Вестерло 2 : 1 Монс
    03.12.2011 Вестерло 0 : 1 Брюгге
    10.12.2011 Кортрейк 1 : 0 Вестерло
    26.12.2011 Гент 3 : 1 Вестерло
    14.01.2012 Серкль Брюгге 3 : 1 Вестерло
    22.01.2012 Вестерло 0 : 0 Стандард
    25.01.2012 Сент-Труйден 0 : 3 Вестерло
    28.01.2012 Вестерло 0 : 2 Льерс
    04.02.2012 Зюлте-Варегем 3 : 1 Вестерло
    11.02.2012 Вестерло 1 : 3 Оуд-Хеверли
    19.02.2012 Андерлехт 3 : 1 Вестерло
    25.02.2012 Вестерло 1 : 3 Мехелен
    03.03.2012 Локерен 4 : 0 Вестерло
    18.03.2012 Вестерло 3 : 2 Генк
    21.03.2012 Монс 2 : 1 Вестерло
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