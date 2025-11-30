Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Илие Пинтяк - статистика

Молдова
6 января 1990 (36)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Политехника УТМ
20
4
15
1
Молдова. Суперлига. Осень, 21 тур
Зимбру
4 : 2
30.11.2025
Политехника УТМ
Молдова. Суперлига. Осень, 20 тур
Политехника УТМ
3 : 1
22.11.2025
Бельцы
Молдова. Суперлига. Осень, 19 тур
Спартаний Селемет
1 : 2
09.11.2025
Политехника УТМ
Молдова. Суперлига. Осень, 18 тур
Политехника УТМ
2 : 1
01.11.2025
Дачия
Молдова. Суперлига. Осень, 17 тур
Петрокуб
4 : 1
26.10.2025
Политехника УТМ
Молдова. Суперлига. Осень, 16 тур
Политехника УТМ
0 : 5
18.10.2025
Милсами
Молдова. Суперлига. Осень, 15 тур
Политехника УТМ
1 : 2
04.10.2025
Шериф
Молдова. Суперлига. Осень, 14 тур
Политехника УТМ
2 : 3
27.09.2025
Зимбру
Молдова. Суперлига. Осень, 13 тур
Бельцы
3 : 2
21.09.2025
Политехника УТМ
Молдова. Суперлига. Осень, 12 тур
Политехника УТМ
4 : 1
14.09.2025
Спартаний Селемет
Молдова. Суперлига. Осень, 11 тур
Дачия
4 : 1
30.08.2025
Политехника УТМ
Молдова. Суперлига. Осень, 10 тур
Политехника УТМ
0 : 5
23.08.2025
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Осень, 9 тур
Милсами
4 : 1
17.08.2025
Политехника УТМ
Молдова. Суперлига. Осень, 8 тур
Шериф
3 : 0
10.08.2025
Политехника УТМ
Молдова. Суперлига. Осень, 7 тур
Зимбру
7 : 0
03.08.2025
Политехника УТМ
Молдова. Суперлига. Осень, 6 тур
Политехника УТМ
0 : 1
26.07.2025
Бельцы
Молдова. Суперлига. Осень, 5 тур
Спартаний Селемет
0 : 0
20.07.2025
Политехника УТМ
Молдова. Суперлига. Осень, 4 тур
Политехника УТМ
2 : 3
12.07.2025
Дачия
Молдова. Суперлига. Осень, 3 тур
Петрокуб
2 : 1
05.07.2025
Политехника УТМ
Молдова. Суперлига. Осень, 1 тур
Политехника УТМ
0 : 4
22.06.2025
Шериф
Главные новости
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
3
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
1
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
4
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
1
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
5
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+