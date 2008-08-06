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    Петр Потешкин

    Тренер
    Имя Петр
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Потешкин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 14 июня 1958
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Салют 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.08.2008 Салют 0 : 1 Шинник
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