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Роман Широков
Новости
Роман Широков - новости
Россия
6 июля 1981 (45)
Тренер
Статистика
Новости
Широков считает экс-игрока «Спартака» лучшим футболистом в истории России
27 октября
2
Широков раскритиковал Галактионова: «Это работа тренера?»
26 октября
5
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
3 октября
4
Широков: «Новое поколение фанатов «Спартака» не видело больших побед»
3 октября
5
Широков выявил четырех сильнейших тренеров России
3 октября
4
Широков призвал Семака подумать об уходе из «Зенита»
2 октября
3
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
2 октября
9
Широков усмехнулся над Талалаевым
2 октября
7
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
2 октября
4
Широков объяснил, что сейчас не так со сборной России
2 октября
1
Широков объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
2 октября
3
Широков определил, нужно ли увольнять Семака из «Зенита»
1 октября
1
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
18 сентября
10
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
9 сентября
2
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
8 сентября
9
Широков с сожалением высказался о «Спартаке»
20 августа
2
Фото
Широков выставил на продажу особняк за 800 миллионов рублей
2 августа
12
Широков высказался об игре Соболева за «Зенит»
7 июня
1
Широков сформулировал, в чем «Зенит» был лучше «Краснодара»
6 июня
7
Широков высказался о трансфере Сперцяна в саудовский клуб
4 июня
2
Круговой назвал двух российских игроков, которых считает мировыми звездами
2025.11.01 18:32
5
Широков объяснил, почему российские клубы не зовут работать Юрана
2024.11.10 14:20
10
Широков хотел бы пройти стажировку в «Барселоне», «Баварии» или «Байере»
2024.11.05 09:56
8
Клуб Широкова в июле сыграет с луганской «Зарей»
2024.06.24 11:00
Широков назвал причину поражений «Краснодара» в ключевых матчах
2024.04.19 11:50
3
Широков раскритиковал «Спартак» за назначения иностранных тренеров
2024.04.19 09:36
13
Широков – об Абаскале: «Может быть, он действительно шаманит»
2024.04.03 13:41
Широков предложил ограничить полномочия Абаскаля в «Спартаке»
2023.12.10 20:57
3
Видео
«Че хотите?»: пресс-конференция Широкова после 0:4 длилась 6 секунд
2023.11.15 21:41
Широков усомнился в адекватности своих футболистов
2023.10.25 11:54
3
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В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
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