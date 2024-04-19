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    • Широков раскритиковал «Спартак» за назначения иностранных тренеров

    Широков раскритиковал «Спартак» за назначения иностранных тренеров

    Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и сборной России Роман Широков считает, что красно-белым не стоит назначать новым главным тренером иностранного специалиста. Он также сказал, что последний чемпионский титул команды с Массимо Каррерой во главе был завоеван «на багаже Аленичева».

    «Возьмите якобы всеми любимый «Спартак». Я не понимаю, для чего сейчас приходит иностранец на место спортивного директора. Раньше, может быть, были эротические фантазии на тему того, что сейчас придeт иностранец – сразу будет всe самое лучшее.

    Мы больше 30 лет живeм в этой парадигме. Они к нам приходили – и что? Лишь единицы что-то привносили сюда.

    Вот пришли сейчас двое в «Спартак» – они даже не знают ни одного российского тренера. Уже слепой понимает, что «Спартаку» не нужен иностранец. Почему, например, не сделать сейчас ставку на молодых российских ребят в «Спартаке»?

    Какой иностранец в том же «Спартаке» в последнее время что-то дал? Каррера? На багаже Аленичева. До этого Валера Карпин и другие стабильно были в тройке и постоянно участвовали в Лиге чемпионов. Было примерно то же самое, а, может, и лучше. Хуже не было точно.

    Я не знаю, чем вызван этот пиетет у спартаковских руководителей перед всей иностранщиной. Такое у многих», – сказал Широков.

    • В прошлое воскресенье «Спартак» уволил с поста главного тренера испанца Гильермо Абаскаля.
    • И.о. главного тренера команды стал босниец Владимир Слишкович.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:36
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    Комментарии (2)
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    acor94
    1713511197
    Широков же Главный тренер Сатурна. Так и представляйте его. А то бывший бывший.
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    k611
    1713512458
    Аленичев как тренер чего то добился? Не надо про багаж говорить, это не выдерживает никакой критики. Итальянский тренер просто оказался граммотным специалистом и сделал таки Спартак чемпионом. Сейчас часть игроков Спартака не соответствует по уровню мастерства чемпионским амбициям, тут уж хоть какой тренер...
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