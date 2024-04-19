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    • Широков назвал причину поражений «Краснодара» в ключевых матчах

    Широков назвал причину поражений «Краснодара» в ключевых матчах

    Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» «Краснодара», ЦСКА и сборной России Роман Широков высказался о проблемах «быков», которые мешают клубу завоевать чемпионский титул.

    «Они всe ещe имеют шансы. Просто ментально не могут это принять. «Краснодар» из десяти ключевых матчей проиграет девять – пока они ментально не готовы.

    Это идeт от руководства клуба. Сами руководители не верят, что они могут что-то выиграть. Они считают себя футбольной периферией. Это уже далеко не так, но они могут сами себя психологически переломить. Поэтому так и будут дальше болтаться.

    А руководство имеет влияние на команду – волей-неволей это переносится на игроков. К сожалению, пока так. Пока руководство не переломит в себе комплекс, что «Краснодар» – футбольная периферия, так и будут ключевые матчи проигрывать», – сказал Широков.

    • «Краснодар» занимает 2-е место в РПЛ с 43 очками после 23 туров. Она отстает от «Зенита» на 4 очка.
    • В прошлом матче краснодарцы дома проиграли петербургскому клубу со счетом 1:2.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    The only one
    1713518801
    "пока они ментально не готовы"- в принципе те же причины, что не дали Широкову стать топ- тренером
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    BAIv
    1713520697
    Хозяин активничает но хозяева часто дают ценные указания или советы, тренер должен на это не обращать внимания.
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