Широков назвал причину поражений «Краснодара» в ключевых матчах

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» «Краснодара», ЦСКА и сборной России Роман Широков высказался о проблемах «быков», которые мешают клубу завоевать чемпионский титул.

«Они всe ещe имеют шансы. Просто ментально не могут это принять. «Краснодар» из десяти ключевых матчей проиграет девять – пока они ментально не готовы.

Это идeт от руководства клуба. Сами руководители не верят, что они могут что-то выиграть. Они считают себя футбольной периферией. Это уже далеко не так, но они могут сами себя психологически переломить. Поэтому так и будут дальше болтаться.

А руководство имеет влияние на команду – волей-неволей это переносится на игроков. К сожалению, пока так. Пока руководство не переломит в себе комплекс, что «Краснодар» – футбольная периферия, так и будут ключевые матчи проигрывать», – сказал Широков.