Широков выставил на продажу особняк за 800 миллионов рублей

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков решил продать свой особняк в элитном подмосковном поселке «Миллениум Парк».

Изначально недвижимость была выставлена на продажу за 800 миллионов рублей, однако теперь экс-футболист готов снизить цену до 770 миллионов, чтобы ускорить сделку. По информации источника, семья Широкова уже подобрала новое жилье и готовится к переезду.

Площадь особняка составляет 820 квадратных метров. В доме есть просторная гостиная, терраса, спортзал, гараж на несколько автомобилей и отдельное помещение для персонала. В стоимость также включена итальянская мебель.

Объектом уже интересовался один из московских миллионеров, однако договориться о покупке сторонам пока не удалось.

Кроме того, отдельно предлагается аренда бани, которой, как утверждается, регулярно пользуется Широков. Стоимость составляет 215 тысяч рублей.