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    Клаус Топпмеллер

    Тренер
    Имя Клаус
    Фамилия Топпмеллер
    Гражданство Германия
    Дата рождения 12 августа 1951
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Грузия 3 1 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.10.2007 Италия 2 : 0 Грузия
    17.10.2007 Грузия 2 : 0 Шотландия
    21.11.2007 Грузия 0 : 2 Литва
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