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Иван Черенчиков - статистика

Россия
25 августа 1984 (42)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Амкар-Пермь
18
6
6
6
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Амкар-Пермь
1 : 0
11.11.2023
Челябинск
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Сибирь
2 : 0
04.11.2023
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Амкар-Пермь
5 : 1
28.10.2023
Салют
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Родина-2
2 : 1
21.10.2023
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.10.2023
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Форте
3 : 1
07.10.2023
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 0
01.10.2023
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Металлург Л
1 : 1
23.09.2023
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
1 : 1
17.09.2023
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
09.09.2023
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Салют
2 : 3
02.09.2023
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Амкар-Пермь
0 : 0
27.08.2023
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 6 тур
Авангард
1 : 1
19.08.2023
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 5 тур
Амкар-Пермь
1 : 1
12.08.2023
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
Текстильщик
1 : 0
05.08.2023
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
Амкар-Пермь
0 : 0
29.07.2023
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Чертаново
0 : 2
22.07.2023
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 1 тур
Челябинск
0 : 1
16.07.2023
Амкар-Пермь
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