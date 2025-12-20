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Сальваторе Боккетти
Новости
Сальваторе Боккетти - новости
Италия
30 ноября 1986 (39)
Тренер
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Новости
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
17 августа
9
Чинквини назвал идеального тренера для «Спартака»
2025.12.20 15:14
6
Боккетти готов возглавить «Спартак» вместо Станковича
2025.10.09 22:36
11
Боккетти назвал одно слово, с которым у него ассоциируется «Спартак»
2025.04.29 20:07
1
«Монца» уволила экс-спартаковца, назначенного 1,5 месяца назад
2025.02.10 15:20
1
Экс-игрок «Спартака» выиграл первый матч в качестве тренера в Серии А
2025.01.14 08:17
1
Боккетти проиграл 8-й матч подряд в роли главного тренера в Серии A после дебюта
2025.01.05 18:00
1
Серия А. «Монца» уступила «Парме» (1:2) в дебютном матче Боккетти, забил экс-зенитовец
2024.12.28 19:08
Реакция Карреры на назначение Боккетти в клуб Серии А
2024.12.24 16:15
2
Фото
Экс-спартаковец сменил Несту в «Монце»
2024.12.23 18:52
5
Глушаков назвал лучших защитников, с которыми играл
2024.11.26 14:48
Боккетти осудил Соболева за трансфер из «Спартака» в «Зенит»
2024.11.13 00:30
7
Боккетти рассказал о мечте привести «Спартак» к чемпионству
2024.11.12 12:36
Боккетти оценил получение паспорта РФ легионерами без знания русского языка
2024.11.12 11:41
1
Видео
Боккетти посетил матч «Спартака» с «Динамо»
2024.07.31 21:23
1
Фото
Боккетти показал жаркий поцелуй с русской женой на берегу Тирренского моря
2023.09.06 09:31
Экс-тренер «Спартака» Ваноли может сменить в «Вероне» Боккетти
2023.06.25 22:45
«Специя» Шомуродова вылетела из Серии А, проиграв «Вероне» в стыковом матче
2023.06.12 08:16
1
Серия А. «Верона» под руководством экс-спартаковца Боккетти победила впервые с сентября
2023.01.09 22:38
Серия А. «Рома» вырвала победу над «Вероной» и поднялась на четвертое место
2022.10.31 22:27
1
Фото
«Верона» продлила контракт с Боккетти на пять лет. Он возглавил клуб неделю назад
2022.10.21 11:37
3
Ещенко отреагировал на назначение Боккетти главным тренером «Вероны»
2022.10.14 13:40
Каррера прокомментировал назначение Боккетти главным тренером «Вероны»
2022.10.14 09:39
1
Главные новости
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
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Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
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Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
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