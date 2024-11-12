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    • Боккетти оценил получение паспорта РФ легионерами без знания русского языка

    Боккетти оценил получение паспорта РФ легионерами без знания русского языка

    Бывший защитник «Спартака» и «Рубина» Сальваторе Боккетти высказался о получении паспорта РФ иностранными футболистами.

    – Вы отлично владеете русским языком – в отличие от некоторых легионеров, которые в разные годы получали паспорт РФ, но язык так и не выучили. Как вы к такому относитесь?

    – Знаете, я никто, чтобы обсуждать тех, кто получил или не получил российский паспорт. Но думаю, что не знать при этом язык – это неуважение. Гражданство – очень серьезная вещь. Но если ты не способен сказать ни слова по-русски...

    Опять же, не хочу никого осуждать. Просто высказываю свою точку зрения: это неуважение по отношению к россиянам.

    • 21 октября указом президента РФ Владимира Путина защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство. Бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года.
    • В прошлом году паспорта РФ получили два других игрока петербургского клуба Клаудиньо и Малком. Последний сейчас выступает за «Аль-Хиляль».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (2)
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    The only one
    1731401529
    конечно прав.
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    R_a_i_n
    1731402542
    Ну и что, зато у Зенита место легионера освободилось. Дружно все хлопаем в ладоши. Миллер доволен.
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