Боккетти оценил получение паспорта РФ легионерами без знания русского языка

Бывший защитник «Спартака» и «Рубина» Сальваторе Боккетти высказался о получении паспорта РФ иностранными футболистами.

– Вы отлично владеете русским языком – в отличие от некоторых легионеров, которые в разные годы получали паспорт РФ, но язык так и не выучили. Как вы к такому относитесь?

– Знаете, я никто, чтобы обсуждать тех, кто получил или не получил российский паспорт. Но думаю, что не знать при этом язык – это неуважение. Гражданство – очень серьезная вещь. Но если ты не способен сказать ни слова по-русски...

Опять же, не хочу никого осуждать. Просто высказываю свою точку зрения: это неуважение по отношению к россиянам.

21 октября указом президента РФ Владимира Путина защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство. Бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года.

В прошлом году паспорта РФ получили два других игрока петербургского клуба Клаудиньо и Малком. Последний сейчас выступает за «Аль-Хиляль».

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