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    • Боккетти рассказал о мечте привести «Спартак» к чемпионству

    Боккетти рассказал о мечте привести «Спартак» к чемпионству

    Бывший защитник «Спартака» и «Рубина» Сальваторе Боккетти рассказал, что получал предложение о работе тренером в одном из российских клубов, но переговор дальше не продвинулись.

    – В Россию не звали?

    – Разговаривал с одним клубом, но ничего не вышло. При этом я открыт для предложений! Без проблем приеду, ведь очень люблю Россию. Дома [в Италии] даже подключил российские каналы, чтобы смотреть РПЛ. Пристальнее всего слежу за «Спартаком».

    – Стать тренером «Спартака» – мечта?

    – Конечно! Моей мечтой будет чемпионство в роли футболиста и тренера, как у Олега Романцева.

    • Итальянец побеждал в чемпионате России в составе «Спартака» в сезоне-2016/17.
    • Он завершил игровую карьеру летом 2021 года. С 2021 по 2023 год он работал тренером в «Вероне».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.11.2024 12:36
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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1731405797
    позор середняку из тарасофки!
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