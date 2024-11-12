Боккетти рассказал о мечте привести «Спартак» к чемпионству

Бывший защитник «Спартака» и «Рубина» Сальваторе Боккетти рассказал, что получал предложение о работе тренером в одном из российских клубов, но переговор дальше не продвинулись.

– В Россию не звали?

– Разговаривал с одним клубом, но ничего не вышло. При этом я открыт для предложений! Без проблем приеду, ведь очень люблю Россию. Дома [в Италии] даже подключил российские каналы, чтобы смотреть РПЛ. Пристальнее всего слежу за «Спартаком».

– Стать тренером «Спартака» – мечта?

– Конечно! Моей мечтой будет чемпионство в роли футболиста и тренера, как у Олега Романцева.

Итальянец побеждал в чемпионате России в составе «Спартака» в сезоне-2016/17.

Он завершил игровую карьеру летом 2021 года. С 2021 по 2023 год он работал тренером в «Вероне».

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