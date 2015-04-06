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    Харальд Аабрекк

    Тренер
    Имя Харальд
    Фамилия Аабрекк
    Гражданство Норвегия
    Дата рождения 22 февраля 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Олесунн 4 0 3 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.04.2015 Русенборг 5 : 0 Олесунн
    12.04.2015 Олесунн 1 : 1 Лиллестрем
    19.04.2015 Мольде 5 : 1 Олесунн
    26.04.2015 Олесунн 0 : 2 Тромсе
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