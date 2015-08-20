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    Виктор Шишкин - статистика

    Тренер
    Имя Виктор
    Отчество Максимович
    Фамилия Шишкин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 8 февраля 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Якутия 6 1 2 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.08.2015 Якутия 2 : 2 Чита
    23.08.2015 Якутия 2 : 1 Сибирь-2
    30.08.2015 Томь-2 3 : 1 Якутия
    02.09.2015 Иртыш 1 : 1 Якутия
    19.10.2015 Якутия 3 : 5 Новокузнецк
    22.10.2015 Якутия 2 : 2 Динамо
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