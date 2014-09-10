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    Сиксто Висуэте - статистика

    Тренер
    Имя Сиксто
    Фамилия Висуэте
    Гражданство Эквадор
    Дата рождения 13 января 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Эквадор 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.09.2014 Бразилия 1 : 0 Эквадор
    11.10.2014 США 1 : 1 Эквадор
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