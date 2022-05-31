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    Жорже "Жоржиньо" де Аморим

    Тренер
    Имя Жорже
    Фамилия "Жоржиньо" де Аморим
    Команда Атлетико Гойяненсе
    Гражданство Бразилия
    Дата рождения 17 августа 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Атлетико Гойяненсе 31 7 15 9
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    31.05.2022 Интернасьонал 1 : 1 Атлетико Гойяненсе
    05.06.2022 Атлетико Гойяненсе 0 : 1 Коринтианс
    09.06.2022 Атлетико Гойяненсе 2 : 1 Аваи
    12.06.2022 Флуминенсе 0 : 2 Атлетико Гойяненсе
    17.06.2022 Палмейрас 4 : 2 Атлетико Гойяненсе
    20.06.2022 Атлетико Гойяненсе 3 : 1 Жувентуде
    27.06.2022 Сеара 1 : 1 Атлетико Гойяненсе
    03.07.2022 Атлетико Гойяненсе 1 : 2 Сан-Паулу
    11.07.2022 Сантос 1 : 0 Атлетико Гойяненсе
    18.07.2022 Атлетико Гойяненсе 0 : 1 Форталеза
    21.07.2022 Атлетико Паранаэнсе 4 : 1 Атлетико Гойяненсе
    25.07.2022 Атлетико Гойяненсе 0 : 1 Америка Минейро
    31.07.2022 Фламенго 4 : 1 Атлетико Гойяненсе
    07.08.2022 Атлетико Гойяненсе 2 : 1 Брагантино
    22.08.2022 Атлетико Гойяненсе 1 : 1 Куяба
    27.08.2022 Гойас 2 : 1 Атлетико Гойяненсе
    05.09.2022 Атлетико Гойяненсе 0 : 2 Атлетико Минейро
    11.09.2022 Коритиба 2 : 0 Атлетико Гойяненсе
    20.09.2022 Атлетико Гойяненсе 1 : 2 Интернасьонал
    29.09.2022 Коринтианс 2 : 1 Атлетико Гойяненсе
    02.10.2022 Аваи 1 : 2 Атлетико Гойяненсе
    06.10.2022 Атлетико Гойяненсе 3 : 2 Флуминенсе
    11.10.2022 Атлетико Гойяненсе 1 : 1 Палмейрас
    17.10.2022 Жувентуде 1 : 1 Атлетико Гойяненсе
    24.10.2022 Атлетико Гойяненсе 1 : 0 Сеара
    28.10.2022 Сан-Паулу 2 : 1 Атлетико Гойяненсе
    03.11.2022 Атлетико Гойяненсе 2 : 3 Сантос
    06.11.2022 Форталеза 1 : 1 Атлетико Гойяненсе
    10.11.2022 Атлетико Гойяненсе 1 : 1 Атлетико Паранаэнсе
    13.11.2022 Америка Минейро 1 : 1 Атлетико Гойяненсе
    14.08.2022 Ботафого 0 : 0 Атлетико Гойяненсе
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