Жорже "Жоржиньо" де Аморим
Тренер
|Имя
|Жорже
|Фамилия
|"Жоржиньо" де Аморим
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|17 августа 1964
|Имя
|Жорже
|Фамилия
|"Жоржиньо" де Аморим
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|17 августа 1964
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Атлетико Гойяненсе
|31
|7
|15
|9
|Дата
|Матч
|31.05.2022
|Интернасьонал
|1 : 1
|Атлетико Гойяненсе
|05.06.2022
|Атлетико Гойяненсе
|0 : 1
|Коринтианс
|09.06.2022
|Атлетико Гойяненсе
|2 : 1
|Аваи
|12.06.2022
|Флуминенсе
|0 : 2
|Атлетико Гойяненсе
|17.06.2022
|Палмейрас
|4 : 2
|Атлетико Гойяненсе
|20.06.2022
|Атлетико Гойяненсе
|3 : 1
|Жувентуде
|27.06.2022
|Сеара
|1 : 1
|Атлетико Гойяненсе
|03.07.2022
|Атлетико Гойяненсе
|1 : 2
|Сан-Паулу
|11.07.2022
|Сантос
|1 : 0
|Атлетико Гойяненсе
|18.07.2022
|Атлетико Гойяненсе
|0 : 1
|Форталеза
|21.07.2022
|Атлетико Паранаэнсе
|4 : 1
|Атлетико Гойяненсе
|25.07.2022
|Атлетико Гойяненсе
|0 : 1
|Америка Минейро
|31.07.2022
|Фламенго
|4 : 1
|Атлетико Гойяненсе
|07.08.2022
|Атлетико Гойяненсе
|2 : 1
|Брагантино
|22.08.2022
|Атлетико Гойяненсе
|1 : 1
|Куяба
|27.08.2022
|Гойас
|2 : 1
|Атлетико Гойяненсе
|05.09.2022
|Атлетико Гойяненсе
|0 : 2
|Атлетико Минейро
|11.09.2022
|Коритиба
|2 : 0
|Атлетико Гойяненсе
|20.09.2022
|Атлетико Гойяненсе
|1 : 2
|Интернасьонал
|29.09.2022
|Коринтианс
|2 : 1
|Атлетико Гойяненсе
|02.10.2022
|Аваи
|1 : 2
|Атлетико Гойяненсе
|06.10.2022
|Атлетико Гойяненсе
|3 : 2
|Флуминенсе
|11.10.2022
|Атлетико Гойяненсе
|1 : 1
|Палмейрас
|17.10.2022
|Жувентуде
|1 : 1
|Атлетико Гойяненсе
|24.10.2022
|Атлетико Гойяненсе
|1 : 0
|Сеара
|28.10.2022
|Сан-Паулу
|2 : 1
|Атлетико Гойяненсе
|03.11.2022
|Атлетико Гойяненсе
|2 : 3
|Сантос
|06.11.2022
|Форталеза
|1 : 1
|Атлетико Гойяненсе
|10.11.2022
|Атлетико Гойяненсе
|1 : 1
|Атлетико Паранаэнсе
|13.11.2022
|Америка Минейро
|1 : 1
|Атлетико Гойяненсе
|14.08.2022
|Ботафого
|0 : 0
|Атлетико Гойяненсе