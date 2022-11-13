Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жорже "Жоржиньо" де Аморим - статистика

Бразилия
17 августа 1964 (62)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Атлетико Гойяненсе
31
7
15
9
Бразилия. Серия А, 38 тур
Америка Минейро
1 : 1
13.11.2022
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 1
10.11.2022
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Форталеза
1 : 1
06.11.2022
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
2 : 3
03.11.2022
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
2 : 1
28.10.2022
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 0
24.10.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 32 тур
Жувентуде
1 : 1
17.10.2022
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 1
11.10.2022
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 30 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 2
06.10.2022
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Аваи
1 : 2
02.10.2022
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коринтианс
2 : 1
29.09.2022
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
20.09.2022
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коритиба
2 : 0
11.09.2022
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 2
05.09.2022
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 24 тур
Гойас
2 : 1
27.08.2022
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 1
22.08.2022
Куяба
Бразилия. Серия А, 22 тур
Ботафого
0 : 0
14.08.2022
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Атлетико Гойяненсе
2 : 1
07.08.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 20 тур
Фламенго
4 : 1
31.07.2022
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
25.07.2022
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 18 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 1
21.07.2022
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
18.07.2022
Форталеза
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сантос
1 : 0
11.07.2022
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
03.07.2022
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сеара
1 : 1
27.06.2022
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
20.06.2022
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 12 тур
Палмейрас
4 : 2
17.06.2022
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Флуминенсе
0 : 2
12.06.2022
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Атлетико Гойяненсе
2 : 1
09.06.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 9 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
05.06.2022
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 8 тур
Интернасьонал
1 : 1
31.05.2022
Атлетико Гойяненсе
Главные новости
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
4
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
Вчера, 22:40
4
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
Вчера, 21:45
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+