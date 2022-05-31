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    Жорже "Жоржиньо" де Аморим - статистика

    Тренер
    Имя Жорже
    Фамилия "Жоржиньо" де Аморим
    Команда Атлетико Гойяненсе
    Гражданство Бразилия
    Дата рождения 17 августа 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Атлетико Гойяненсе 31 7 15 9
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    31.05.2022 Интернасьонал 1 : 1 Атлетико Гойяненсе
    05.06.2022 Атлетико Гойяненсе 0 : 1 Коринтианс
    09.06.2022 Атлетико Гойяненсе 2 : 1 Аваи
    12.06.2022 Флуминенсе 0 : 2 Атлетико Гойяненсе
    17.06.2022 Палмейрас 4 : 2 Атлетико Гойяненсе
    20.06.2022 Атлетико Гойяненсе 3 : 1 Жувентуде
    27.06.2022 Сеара 1 : 1 Атлетико Гойяненсе
    03.07.2022 Атлетико Гойяненсе 1 : 2 Сан-Паулу
    11.07.2022 Сантос 1 : 0 Атлетико Гойяненсе
    18.07.2022 Атлетико Гойяненсе 0 : 1 Форталеза
    21.07.2022 Атлетико Паранаэнсе 4 : 1 Атлетико Гойяненсе
    25.07.2022 Атлетико Гойяненсе 0 : 1 Америка Минейро
    31.07.2022 Фламенго 4 : 1 Атлетико Гойяненсе
    07.08.2022 Атлетико Гойяненсе 2 : 1 Брагантино
    22.08.2022 Атлетико Гойяненсе 1 : 1 Куяба
    27.08.2022 Гойас 2 : 1 Атлетико Гойяненсе
    05.09.2022 Атлетико Гойяненсе 0 : 2 Атлетико Минейро
    11.09.2022 Коритиба 2 : 0 Атлетико Гойяненсе
    20.09.2022 Атлетико Гойяненсе 1 : 2 Интернасьонал
    29.09.2022 Коринтианс 2 : 1 Атлетико Гойяненсе
    02.10.2022 Аваи 1 : 2 Атлетико Гойяненсе
    06.10.2022 Атлетико Гойяненсе 3 : 2 Флуминенсе
    11.10.2022 Атлетико Гойяненсе 1 : 1 Палмейрас
    17.10.2022 Жувентуде 1 : 1 Атлетико Гойяненсе
    24.10.2022 Атлетико Гойяненсе 1 : 0 Сеара
    28.10.2022 Сан-Паулу 2 : 1 Атлетико Гойяненсе
    03.11.2022 Атлетико Гойяненсе 2 : 3 Сантос
    06.11.2022 Форталеза 1 : 1 Атлетико Гойяненсе
    10.11.2022 Атлетико Гойяненсе 1 : 1 Атлетико Паранаэнсе
    13.11.2022 Америка Минейро 1 : 1 Атлетико Гойяненсе
    14.08.2022 Ботафого 0 : 0 Атлетико Гойяненсе
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