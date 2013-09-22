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    Николаос Пантелис

    Тренер
    Имя Николаос
    Фамилия Пантелис
    Гражданство Греция
    Дата рождения 6 октября 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Паниониос 8 1 4 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.09.2013 Эрготелис 1 : 1 Паниониос
    28.09.2013 Паниониос 0 : 2 Олимпиакос
    05.10.2013 Паниониос 1 : 2 Арис
    03.11.2013 АЕЛ 3 : 2 Паниониос
    10.11.2013 Паниониос 2 : 1 Атромитос
    01.12.2013 Паниониос 0 : 0 Ксанти
    09.12.2013 Панетоликос 0 : 0 Паниониос
    15.12.2013 Астерас 1 : 0 Паниониос
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