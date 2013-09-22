Николаос Пантелис
Тренер
|Имя
|Николаос
|Фамилия
|Пантелис
|Гражданство
|Греция
|Дата рождения
|6 октября 1959
|Имя
|Николаос
|Фамилия
|Пантелис
|Гражданство
|Греция
|Дата рождения
|6 октября 1959
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Паниониос
|8
|1
|4
|3
|Дата
|Матч
|22.09.2013
|Эрготелис
|1 : 1
|Паниониос
|28.09.2013
|Паниониос
|0 : 2
|Олимпиакос
|05.10.2013
|Паниониос
|1 : 2
|Арис
|03.11.2013
|АЕЛ
|3 : 2
|Паниониос
|10.11.2013
|Паниониос
|2 : 1
|Атромитос
|01.12.2013
|Паниониос
|0 : 0
|Ксанти
|09.12.2013
|Панетоликос
|0 : 0
|Паниониос
|15.12.2013
|Астерас
|1 : 0
|Паниониос